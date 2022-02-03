Ukrayna sınırında hareketlilik sürüyor! Rusya’dan S-400 hamlesi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da söz konusu tatbikatlarla Ukrayna ile sınırı güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Durum gerginleştiriliyor. Cevap vermeye zorlanıyoruz." dedi.

Rusya'nın tatbikatlar için sevk ettiği askeri teçhizatı gelecekte satın almayı planladıklarını belirten Lukaşenko, "Bu, NATO ve Ukrayna'nın eylemleriyle bağlantılı olarak Birlik Devletimiz için kritik derecede önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın desteği ile eğitim amaçlı askeri merkezleri oluşturmaya hazır olduklarını ifade eden Lukaşenko, bunun, Rusya'da üretilen hava savunma sistemleri ile modern silahları kullanmayı öğrenmeleri için önemli olduğunu vurguladı.