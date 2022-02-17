Ukrayna sınırında korkutan çatışma

ABD ve Rusya
arasındaki bilek güreşinin ortasında kalan Ukrayna
'da iki gündür düşen tansiyon dün yeniden yükseldi. Sınırda yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından sakin bekleyiş yerini yine gerginliğe bıraktı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bombalanmış bir kreşin fotoğraflarıyla açıklama yaptı. Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Kiev yönetiminin kontrolündeki Stanitsa Luganska yerleşim yerini bombaladığı belirtilen açıklamada, "2 sivil yaralandı" denildi.
SAVAŞ İHTİMALİ ARTTI
Sözde Donetsk
ve Lugansk
Cumhuriyetleri temsilcileri de Ukrayna ordusunun, 2 saat boyunca Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 9 yerleşim yerini bombaladığını savundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, Donbas'taki gerginliğin son günlerde arttığına işaret ederek "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir" dedi.
HALK SOĞUKKANLI
Ukraynalılar, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesiyle Lugansk ve Donetsk'te iki ayrılıkçı bölge oluşturmasının sancılarını yaşıyor. Bugün, Rus silahlarının yeniden çevrilmesi nispeten bir korku yaratsa da kimse büyük bir savaş olacağını beklemiyor. Ukrayna, AB ve NATO'ya girmenin hesaplarını yapıyor. Batı ve Rus kavgasının ortasında kalan Ukrayna, çıkış yolu arıyor.
RUSYA, ABD'Yİ TEHDİT ETTİ
RUS basınına göre ABD'ye gönderilen mektupta tüm ABD askerlerlerinin Orta
ve Doğu Avrupa'dan tamamen çekilmesi istendi. Mektupta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" denildi. Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı'nı sınır dışı etti.
NATO'DAN SAHTE BAYRAK İDDİASI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimleri içinde olduğunun görüldüğünü söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Rusya'nın kan stokladığını iddia etti. ABD Başkanı Joe Biden
ise Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini söyledi.
ZELENSKİ'DEN REFERANDUM ÖNERISI
UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, krizin aşılması için "Ukrayna'da NATO üyeliği için bir referandum düzenlemenin doğru bir yöntem olacağını" söyledi. Zelenski ayrıca "NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceğiz, bağımsızlığımızı korumaktan bahsediyoruz" dedi.