Ukrayna ve ABD heyetleri Florida’da görüştü

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen barış planı için diplomatik çabalar sürüyor. Ukrayna ve ABD heyetleri, söz konusu barış planını ele almak üzere ABD'nin Florida eyaletinde bir araya geldi.

UKRAYNA BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK KALMALI

Toplantıya ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Rubio, yaptığı açıklamada planın sadece savaşı sona erdirmeyi değil, aynı zamanda Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalmasını sağlamayı amaçladığını ifade etti.