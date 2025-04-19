Ukrayna ve Rusya’dan peş peşe ateşkes açıklaması: Putin o tarihi işaret etmişti ama…

Dünya, 2022 yılından bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı’na kilitlendi. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için görüşmeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada Paskalya Bayramı nedeniyle saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar ateşkes ilan edildiğini söyledi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den gelen açıklama dikkat çekti: Şu an Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor!

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 18:45

2022 yılından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir görüşme yaptı.

21 NİSAN SAAT 00.00'A KADAR… Kremlin'den yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin'in bugün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararı aldığı ifade edildi. Putin görüşmede, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" ifadeleri kullanıldı.