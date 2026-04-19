Ukrayna: Zelenskiy, Türkiye’de Putin ile görüşmeye hazır”

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de işaret eden Sybiha, "Türkiye ile ticaret hacmi artıyor. 2025'te, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir büyüme var. Daha da geliştirmemiz gereken kullanılmamış bir potansiyelimiz olduğuna inanıyorum." dedi. Sybiha, Türkiye ile karşılıklı fayda sağlayan ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Bölgedeki rolü ve ülkemizin giderek büyüyen rolü göz önüne alındığında, Türkiye ile ittifaklar kurulmasını destekliyorum. Tüm bunlar, Suriye'de olduğu gibi, Ukrayna-Türkiye-Suriye üçlü işbirliği formatı gibi yeni işbirliği biçimleri başlatmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE'DE PUTİN'LE GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRIZ" Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Türkiye'nin diplomaside benzeri olmayan ve son derece önemli başarılar elde etme imkanına sahip bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye'de daha önce büyükelçi olarak görev yaptığını anımsatan Sybiha, "Çok büyük değer verdiğim Türk diplomasisinin hem resmi hem de perde arkasında nasıl çalıştığını biliyorum. Çok etkililer." değerlendirmesinde bulundu. Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, şunları kaydetti: