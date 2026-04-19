Ukrayna: Zelenskiy, Türkiye’de Putin ile görüşmeye hazır”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de bir araya gelmeye hazır olduklarını belirtti. Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizen Sybiha, "Türkiye bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip.” İfadelerine yer verdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı konuşmasında, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.
ADF kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Sybiha, "Savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak benim için bu, yeni ortaklıklar geliştirme ve kurma fırsatıdır. Çok taraflı platformlarda bu kadar çok görüşme talebi aldığımı hatırlamıyorum." ifadesini kullandı. Sybiha, ülkesinin dünyanın ilgi merkezinde kalması için yoğun çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ADF'nin bunun için önemli bir platform olduğuna işaret etti.
"TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ ARTIYOR"
Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Sybiha, iki ülke arasında stratejik işbirliğinin olduğunu dile getirdi. Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor." diye konuştu.