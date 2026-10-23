Ukrayna zirvesi 10 Kasım’da

Moskova-Kiev hattında diplomasi trafiği hız kazanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, beklenen üçlü zirvesinin tarihini duyurdu. Ushakov, Ukrayna'daki çatışmanın sona ereceğine dikkat çekerek üçlü zirvenin 10 Kasım'da ABD-Rusya-Ukrayna ülkelerinin temsilcileri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını duyurdu. Dün yaptığı açıklamada Avrupa ile savaşmak istemediklerini ve böyle bir hazırlıklarının olmadığını belirten Putin, Ukrayna ile anlaşmak için de hazır olduklarını belirterek, ateşkes değil barış anlaşması ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasını istediklerini söyledi.

AVRUPA'DAN KARADENİZ ADIMI

RUSYA-Ukrayna savaşı nedeniyle son günlerde ticari gemilerin sıkça hedef alındığı Karadeniz'de güvenlik için Avrupa da devreye giriyor. Avrupa Parlamentosu'daki tasarı NATO'nun doğu kanadı ve deniz güvenliğinin sağlanması için deniz operasyonu düzenlenmesini öngörüyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör