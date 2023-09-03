‘Ukrayna’da 50 yaş üstü seferberliği’

Rusya-Ukrayna savaşı tam sürat devam ederken önceki gece Kiev, Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulundu. Rusya, Ukrayna'nın Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) ve Kırım Köprüsü'ne insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi. Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin'den "Rusya yenilmez" açıklamasısı gelirken Ukrayna'dan da seferberlik adımı geldi. TürkRus sitesine göre, Ukrayna'da 50 yaş üstü erkeklerin seferberliği başladı. Asker yetersizliği nedeniyle yetkililerin, sahte belgelerle kaçanların peşine düşmeye ve daha önce kapsam dışı bırakılanları da silah altına almaya çalıştığı bildiriliyor.