Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ukrayna'da aşı olmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak!
Giriş Tarihi: 8.11.2021 15:48 Son Güncelleme: 8.11.2021 15:55

Ukrayna'da aşı olmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak!

AA
Ukrayna’da aşı olmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak!

Ukrayna'da artan Kovid-19 vakaları yetkilileri harekete geçirdi. Artan vakalar nedeniyle aşı olmamış devlet memurları ve öğretmenler bugünden itibaren işten uzaklaştırılacak.

Sağlık Bakanlığının öncesinde almış aldığı karara göre, 8 Kasım'a kadar devlet görevlileri ve öğretmenlerin aşılanmaları gerekiyor.

Aşı olmayanlar işlerinden ücretsiz şekilde uzaklaştırılacak.

Aşıya uygun olmayan kişiler bu durumdan muaf olacak.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede salgının durumuna göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılırken, kırmızı bölgede en katı, yeşil bölgede en hafif tedbirlerin uygulandığı ülkedeki pek çok yer, kırmızı bölge durumunda.

Başkent Kiev'de artan vakalar nedeniyle, 1 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge durumuna geçilmiş ve şehirde tedbirler artırılmıştı.

Ülkede 4 Kasım'da vaka sayısı 27 bin 377 artarak şimdiye kadar görülen günlük en yüksek seviyeye çıkmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'da aşı olmayan memur ve öğretmenler işten uzaklaştırılacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA