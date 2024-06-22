Ukrayna’da ’balina operasyonu’! Çatışma bölgesinden böyle çıkarıldılar...

Avrupa Birliği Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) işbirliği, sınır geçişini hızlandırmak ve Moldova'daki Kişinev havaalanına varış süresini kısaltmada yardımcı oldu. Belugalar için özel olarak kiralanan ve 6 uluslararası uzmanı taşıyan bir uçak, Plombir ve Miranda'yı Valensiya topraklarına getiren beş saatlik uçuşu gerçekleştirdi. İspanyol toprağına vardıktan sonra Oceanogràfic'e çok daha kısa süren son bir transfer daha yapıldı.