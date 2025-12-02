Ukrayna’da barış için en kritik haftaya girildi

Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için en kritik haftalardan birine girildi. ABD'nin sunduğu barış planının uygulanıp uygulanmayacağına dair önümüzdeki günlerde kritik görüşmeler gerçekleştirilecek. ABD ile Ukrayna heyeti Miami'de bir araya geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugün Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelecek. Sahada çatışmalar ise sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik saldırısında 4 kişi öldü.