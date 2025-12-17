Ukrayna’da barış için gözler 25 Aralık’ta

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den bu yana süren savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerde önemli adımlar atıldı. Gözler şimdi ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna'ya dayatıldığı öne sürülen 25 Aralık tarihinde. ABD basınına göre Trump, Noel'e kadar anlaşmaya varılması için Kiev'e süre verdi. Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa arasında yürütülen görüşmelerde öne çıkan konular şunlar:

NATO: Gelinen son noktada Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçtiği düşünülüyor.

TOPRAK: Anlaşmazlıklardaki en önemli mesele toprak konusu. Rusya ele geçirdiği yerlerden çekilmek, Ukrayna da toprak vermek istemiyor. Bu bölgelerin silahsızlandırılması gündemde.

AB: 2027'den sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olabileceği konuşuluyor.

GÜVENLİK: ABD, NATO'nun 5. Maddesi gibi Ukrayna'ya da güvenlik garantisi verebilir.

ASKER: Avrupa'daki birçok ülke, olası anlaşma sonrası Ukrayna'ya asker göndermek istiyor. Rusya buna karşı çıkıyor.