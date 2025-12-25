Ukrayna’da barışa yeşıl ışık

Moskova-Kiev arasındaki savaşı bitirmek için müzakereler sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile üzerinde çalışılan 20 maddelik barış planını detaylarını paylaştı. Maddeler, güvenlik düzenlemeleri, bölgesel statü, ekonomik kalkınma fonları ve siyasi süreçler gibi geniş bir çerçeveyi kapsıyor. Zelenski, toprak meselesinin en karmaşık ve henüz çözüme kavuşmamış başlık olduğunu belirtti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde hâlâ kontrol ettiği alanlardan askerlerini çekmesini istiyor. Kiev ise çatışmaların mevcut cephe hatlarında durdurulmasını savunuyor. Washington, Donetsk bölgesinde silahsızlandırılmış bölgeler ve serbest ekonomik bölge kurulmasını öneriyor.