Ukrayna’da çözüm için tek yol diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Fidan, G20 toplantısının "Küresel Jeopolitik Durum" konulu oturumundaki hitabında da şu mesajlara verdi:

BM Güvenlik Konseyi, son derece kutuplaşmış bir küresel ortamda barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememektedir. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolu, milyonlarca Filistinlinin topraklarından sürülmesi değil. Filistinlilerin uğruna büyük fedakârlıklarda bulunduğu topraklar, müzakere konusu değildir. İki devletli çözüm gecikmiş ve kalıcı barışa giden tek yol olmaya devam etmektedir. Bu çözümün hayata geçirilmemesi, yalnızca çatışma döngüsünü devam ettirecek.

Ukrayna'da diplomasi tek yol olmaya devam ediyor. Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi de sürdürüyoruz.