Ukrayna’da en kötü durum nerede? Zelenskiy acı bilançoyu açıkladı: On binlerce ölü var

"EN KÖTÜ DURUM MARIUPOL'DA"

Güneyde bulunan liman kenti Mariupol'un 1 Mart'tan bu yana Rus birliklerince kuşatıldığını belirten Zelenski, "En kötü durum, 1 Mart'tan beri Rus birlikleri tarafından ablukaya alınan güney liman şehrimiz Mariupol'da. Yarım milyonluk bir şehirdi. Yarım milyon insan. İşgalciler burayı abluka altına aldı ve oraya yiyecek, su getirilmesine bile izin vermedi. Kenti en acımasız şekilde ele geçirmeye çalıştılar, şehirdeki her şeyi yok ettiler. Mariupol yok edildi. On binlerce ölü var. Ancak buna rağmen Ruslar saldırıyı durdurmadı" diye konuştu.