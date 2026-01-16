Ukrayna’da enerji alarmı: Sektörde olağanüstü hal ilan edildi

Enerji Bakanı Şmigal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun son dönemde Ukrayna genelinde düzenlediği yoğun hava saldırılarının enerji altyapısında ciddi hasara yol açtığını belirtti. Yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü hal kararının alındığını açıkladı.

KRİZ YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Başkentte ve Kiev bölgesinde yaşanan zorlukların giderilmesi için bir kriz yönetim merkezinin kurulduğunu belirten Şmigal, "Amacımız, özellikle Kiev'de enerji sistemindeki durumu en kısa sürede istikrara kavuşturmak için koordineli ve etkili bir çalışma yürütmektir." ifadesine yer verdi.

Şmigal, savaş nedeniyle ülkede belli saatler içinde sokağa çıkma yasağının sürdüğünü anımsatarak, elektriksiz kalan insanların, Kiev'in birçok noktasında kurulan "Yenilmezlik Noktaları"na gece saatlerinde de gidebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna'da enerji sektöründe yaşanan sorunların çözülmesi için müttefik ülkelerle yakın işbirliği içinde bulunduklarını kaydeden Şmigal, "Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatını artırıyoruz." ifadesini kullandı.