Ukrayna’da gıda tedarik zinciri çöküyor mu! Birleşmiş Milletler’den kritik açıklama!

SAVAŞ, KÜRESEL GIDA TEDARİKİNDE SORUN YARATABİLİR

Öte yandan BM Özel Raportörü Michael Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.