Ukrayna’da gözler mayısta

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı ateşkes ve nihai barışa ulaştırmak için somut çaba harcayarak ülkeler arasında önemli temaslara vesile oldu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Rusya, Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes (6-7 Ocak) ilan edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde savaşın insani boyuttaki etkisinin azaltılmasına yönelik telkinde bulundu ve can kayıplarından artan endişeyi dile getirdi.Geçici ateşkes talimatı pozitif bir gelişme olarak değerlendirilse de Zelenski ateşkes çağrısına ilişkin "Rusya, Noel'i Donbas'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda savaşın önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceği öngörülüyor. Savaş uzadıkça sorunların daha da derinleştiği kaydedilirken, iki tarafın masaya oturabileceği en yakın tarihin mayıs ayı olabileceği ifade ediliyor.UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenski, yangının reaktörlere sıçraması halinde Çernobil nükleer santral patlamasının en az 6 katı büyüklüğünde bir radyoaktif etkinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Zaporijya Nükleer Santrali konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayındaki Ukrayna ziyaretinde gündeme geldi. Türkiye bu görüşmeden sonra felaketin önlenmesi için çabalarını yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Zelenski ile görüşmesinde Zaporijya konusunda Türkiye'nin diplomatik katkı sağlayabileceğini söyledi. Ukrayna, bölgedeki Rus mayınlarının tamamen temizlenmesi gerektiğini söylüyor.