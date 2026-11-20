Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, askeri ve hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün geceden bu yana ülkenin birçok kent ve bölgesine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 27'si balistik olmak üzere 110'dan fazla füze fırlattığını belirten Zelenskiy, misket savaş başlıklı füzelerin de kullanıldığı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hedeflerin tamamının sivil altyapı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, enerji tesisleri, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler, demir yolu altyapısı, nükleer santrallerin bağlı olduğu ve Ukrayna elektrik şebekesini Avrupa Birliği (AB) komşularıyla bağlayan trafo merkezleri ile konutların vurulduğunu kaydetti.

Rusya'nın yangın söndürme, enkaz kaldırma ve onarım çalışmalarını zorlaştırmak amacıyla füze gruplarını 20-30 dakikalık aralarla fırlatarak ilk hasarı inceleyen uzmanları da hedef aldığını ifade eden Zelenskiy, Kiev, Odesa, Sumi, Harkiv, Dnipro ve batı bölgelerindeki hasarın giderilmesi için onarım çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Ukrayna hava savunma sistemleri ile F-16, Mirage ve MiG savaş uçaklarının 79 seyir füzesini düşürdüğünü dile getiren Zelenskiy, ayrıca Rusya'ya ait 3 balistik füze rampasının vurularak birinin imha edildiğini, diğer ikisindeki hasarın ise tespit edilmeye çalışıldığını bildirdi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki görüşmelerinin ve dünyayı 'yeniden çizme' girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından cephedeki zayıflığını bu saldırılarla telafi etmeye çalıştığını savundu.

Ortaklardan somut hava savunma adımları beklediklerini vurgulayan Zelenskiy, sevkiyatların hızlandırılması için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini, ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin tedariki konusunda da Savunma Bakanı ile görüştüğünü ve Pentagon'un beklenen sevkiyatları göndermesine güvendiklerini belirtti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör