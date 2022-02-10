Ukrayna’da işgal tehdidine karşı balonlu destek

Boroda, etkinliğin amacının diğer tarafta kalan Ukraynalılara, onları beklediklerini ve evlerine döndürmek için her şeyi yapacaklarını göstermek olduğunu aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimaline ilişkin Boroda, Rusya'nın askeri potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu ifade ederek "Ancak biz zafere inanıyoruz, gelirlerse onlara gerekli cevabı vereceğiz. Emekliler dahil herkes silah alıp Ukrayna'yı korumaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye Ukrayna'yı desteklediği için teşekkür eden Boroda, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında da benzer etkinliği Ukrayna ve Kırım Tatar bayraklarıyla birlikte düzenlediklerini ifade etti.