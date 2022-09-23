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Giriş Tarihi: 23.9.2022 10:19 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:23

Ukrayna’da kritik referandum! Rusya için harekete geçtiler

AA
Ukrayna’da kritik referandum! Rusya için harekete geçtiler

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik ilan etmesiyle yeniden alevlendi. Rus yanlısı ayrılıkçıların yoğunluklu yaşadığı bölgelerde tepki çeken bir referandum başladı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül'e kadar sürecek.

SAHTE REFERANDUM TEPKİSİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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Ukrayna’da kritik referandum! Rusya için harekete geçtiler
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