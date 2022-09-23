Ukrayna’da kritik referandum! Rusya için harekete geçtiler

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.