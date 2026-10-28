Ukrayna’da Melania ateşkesi devrede
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın arabuluculuğuyla Ukrayna'da sağlanan geçici ateşkes yürürlüğe girdi. Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde gerçekleştirilecek insani yardım nedeniyle ateşkes sürecinin yürürlüğe girdiğini kaydetti. Ateşkesin 03.00'te başladığını belirten Lubinets, "Ukrayna tarafı anlaşmalara uyuyor" dedi. Beyaz Saray önceki günlerde, Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti. Kentte açlık yaşanıyordu.
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