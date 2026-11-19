DSNS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın gün boyunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun bu akşam başkent Kiev'i hedef aldığı aktarılan açıklamada, saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Kiev bölgesindeki Buça ilçesinin de hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrinin de Rus ordusunca hedef alındığı aktarılan açıklamada, 4'ü çocuk 16 sivilin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Jitomir bölgesine düzenlenen saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör