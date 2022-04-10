Ukrayna’da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57’ye yükseldi

CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57'ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.