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Giriş Tarihi: 10.4.2022 22:13

Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57'ye yükseldi

İHA
Ukrayna’da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57’ye yükseldi

Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57'ye yükseldi, 109 sivil yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus ordusunun 8 Nisan'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57'ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57'ye yükseldi
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