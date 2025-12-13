Ukrayna’da Türk şirketine ait gemi isabet aldı

Ukrayna'da bir Türk şirketine ait CENK T isimli gemi Chornomorsk Limanı'ndaki saldırıda isabet aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar görmesi, savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir. Gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır. Savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz'de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.