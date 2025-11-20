Ukrayna’da yolsuzluk depremi: Enerji Bakanı Grynychuk görevden alındı

Ukrayna Parlamentosunun yolsuzluk soruşturması kapsamında Enerji Bakanı Grynychuk'un görevine son verilmesine ilişkin karar tasarısını kabul ettiği belirtildi.

315 OYLA KABUL EDİLDİ

Oylama sonucu Grynychuk'un görevden alınması 315 oyla kabul edildi.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından 10 Kasım'da 'Midas' kod adıyla başlatılan operasyon kapsamında, enerji sektöründe yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve kara para aklama şebekesinin hedef alındığı bildirilmişti.