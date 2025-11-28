Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması: Devlet Başkanlığı Ofisi’ne arama
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) ile birlikte Devlet Başkanlığı Ofisi’nde soruşturma kapsamında arama faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.
NABU'nun Telegram hesabından yapılan açıklamada, aramaların ayrıntılarının ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi. Açıklamada, "NABU ve SAPO, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetleri (aramalar) yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.