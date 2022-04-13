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Giriş Tarihi: 13.4.2022 11:29

Ukrayna'daki yıkıma bir de böyle bakın! Japon araştırmacılardan Rusya Ukrayna savaşı için dikkat çeken harita

İHA
Ukrayna’daki yıkıma bir de böyle bakın! Japon araştırmacılardan Rusya Ukrayna savaşı için dikkat çeken harita

Japonya'daki Tokyo Üniversitesi akademisyenleri haftalardır devam Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da neler olduğunu gösteren 3 boyutlu dijital bir harita yayımladı. Harita sayesinede yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Akademisyenler, yaşananları daha iyi anlayabilmek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe liderliğindeki bir ekip saldırıların Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita hazırladı. Uydu görüntüleri ve insansız hava aracı kayıtlarından yararlanan ekip, hasarlı yapıların üç boyutlu görüntülerini oluşturdu.

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAYINLADILAR

Ayrıca, Rus kuvvetlerine ait araçların ve savaş uçaklarının konumları, yangın gözlenen bölgeler, insani yardım kuyrukları gibi detayları da bölge bölge gösteren haritayı çevrimiçi ortamda yayınlayan araştırmacılar, gösterilen konumların kesinliğini ise kullanılan görüntüler ve gölge yönlerini analiz ederek doğruladı.

UKRAYNA'DA NELER OLUP BİTTİĞİNİ DAHA İYİ ANLAMAK İSTİYORLAR

Ekibe liderlik eden Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Watanabe, amaçlarının Ukrayna'da neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

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Ukrayna'daki yıkıma bir de böyle bakın! Japon araştırmacılardan Rusya Ukrayna savaşı için dikkat çeken harita
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