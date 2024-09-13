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Giriş Tarihi: 13.9.2024 15:58

Ukrayna'dan esir takası açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 49 Ukraynalının serbest bırakıldığını açıkladı.

Ukrayna’dan esir takası açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası kapsamında 49 Ukraynalı asker ve sivilin serbest bırakıldığını bildirdi. Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında bir esir takasının daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Takas sonucu Ukraynalı askeri personel ve sivil olmak üzere toplam 49 kişinin ülkesine getirildiğini aktaran Zelenskiy, "Esir ve rehinelerin Rus esaretinden serbest bırakılmasını sağlayan tüm ekibimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan esir takasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Ukrayna'dan esir takası açıklaması
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