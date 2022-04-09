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Giriş Tarihi: 9.4.2022 10:36

Ukrayna’dan flaş açıklama! Rus ordusunun kayıpları…

AA
Ukrayna’dan flaş açıklama! Rus ordusunun kayıpları…

Rusya Ukrayna savaşında kayıplar devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerinin kayıplarına ilişkin yeni bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.

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Ukrayna’dan flaş açıklama! Rus ordusunun kayıpları…
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