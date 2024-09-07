Ukrayna’dan Kırım’daki seçime sert tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın genel ve yerel seçimler kapsamında 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da sandık kurmasına tepki gösterdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, önceki gün başlayan ve 3 gün sürecek seçimler kapsamında bugün Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da sandıkların kurulacağı bildirildi. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde düzenlenen seçimlerin geçerlilik taşımayan sözde seçimler olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya, bir kez daha bu seçimin kapsamını geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarına ve Sivastopol şehrine genişletmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bunun hazırlanması ve düzenlenmesinde görev alan herkesin Ukrayna yasalarına göre yargılanacağı vurgulandı.