Ukrayna’dan Moskova bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine uzun menzilli İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

"SALDIRILARA VERİLEN HAKLI BİR CEVAPTIR"

Zelenskiy, "500 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya, halkımıza karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye zorlanmalıdır ve Ukrayna'nın uzun menzilli silahları, bu tür bir baskının önemli bileşenlerinden biridir. Bu, Rusya'nın saldırılarına ve sona ermesi gereken bir savaşın uzatılmasına verilen haklı bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

RAFİNERİDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, Gazprom Neft şirketine ait rafineride can kaybı olmadığını, hasar meydana geldiğini belirtti. Sobyanin, rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Moskova bölgesinin en büyük tesisi olan bu fabrika, mevcut son verilere göre 2024 yılında 11.6 milyon ton petrol işleyerek 2.9 milyon ton benzin ve 3.2 milyon ton dizel üretmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör