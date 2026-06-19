Ukrayna’dan Moskova’ya en büyük saldırı düzenlendi
Fransa'daki G7 Zirvesi'nde barış konusu görüşülürken Kiev yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Moskova'ya yönelik en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığı saldırıyı "Rusya'nın bize yönelik saldırılarına tamamen haklı bir yanıt" olarak nitelendirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sisteminin 194 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna son haftalarda Rus enerji altyapısını hedef alan saldırılarını artırmış durumda. Kremlin'den 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaptonya bölgesinde petrol rafinerileri ağır hasar gördü. Saldırılar sonucu, Sadovod Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Patlama esnasında etrafa saçılan parçalar spor salonu ve bir apartmanda hasara yol açtı. Öte yandan, Rus medyasına göre Savunma Bakanı Andrey Belousov, Slavyansk bölgesinde Ukrayna askerlerini mağlup ettiklerini iddia etti. Kievli yetkililer ise avantajlı konumda olduğunu belirtti.