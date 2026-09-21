Ukrayna’dan Moskova’ya ‘İHA yağmuru’
Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar yeniden yoğunlaştı. Ukrayna güçleri, Rusya'ya yaklaşık 1000 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA saldırılarının başkente yönelik "şimdiye kadarki en büyük saldırı" olduğunu söyledi. Sobyanin, saldırılarda bir petrol rafinerisi ile bir konut binasının zarar gördüğünü açıkladı. 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise kendi üretimleri olan Flamingo ve Pelican füzelerinin de petrol ve lojistik tesislerini hedef almak için kullanıldığını kaydetti.