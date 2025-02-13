Ukrayna’dan Moskova’ya saldırı: Rus ordusuna ait radar sistemleri imha edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'da konuşlu 2 adet radar sisteminin imha edildiğini bildirdi.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Dolgoprudniy şehrinde askeri birliğin olduğu alanda, 7 Şubat'ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Patlamada, birlik bölgesinde konuşlandırılmış 2 adet Valday radar sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamada, "İHA'ların 24 saat otomatik tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan 2 Rus Valday radar kompleksi, patlayıcı bir cihazla imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, patlamanın meydana geldiği askeri birliğin, Moskova'nın hava sahasının güvenliğinden sorumlu olduğu aktarıldı.