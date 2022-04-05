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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:43 Son Güncelleme: 5.4.2022 10:55

Ukrayna’dan Rus ordusu ile ilgili yeni iddia!

AA
Ukrayna’dan Rus ordusu ile ilgili yeni iddia!

Rusya Ukrayna savaşında ağır kayıplar yaşanmaya devam ederken, Ukrayna kanadından Rusya’ya yönelik iddialar peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gece Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından ortaya atılan “Rusya gizli seferberlik ilan etti ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlanıyor” iddialarının ardından flaş bir açıklama daha geldi. Ukrayna, Rus ordusunda büyük bir istifa hareketliliğinin olduğunu öne sürdü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

"SAĞLIK KURUMLARI YETERSİZ KALIYOR"

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığına, bunun yeterli sağlık hizmeti alamamalarından kaynaklandığına işaret edildi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı süresince sadece iki kez kayıpları hakkında açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Görünüşe göre, Rusya ve Beyaz Rusya'nın askeri sağlık kurumlarının, Ukrayna topraklarından bu kadar önemli sayıda yaralıyı kabul etme imkanı yok." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde 100 yaralının sevk edildiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki Gluşkovo köyündeki merkezi bölge hastanesi sağlık personelinin acil durum konumuna getirildiği belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı olan ve geçici olarak işgal altında olan Herson şehrinde çatışmaların sürdüğü ve sivillerin otomobillerine el koyma vakaların arttığına işaret edildi.

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Ukrayna’dan Rus ordusu ile ilgili yeni iddia!
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