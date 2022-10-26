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Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:41

Ukrayna’dan Rusya açıklaması: Yerleşim yerleri vuruldu

DHA
Ukrayna’dan Rusya açıklaması: Yerleşim yerleri vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın son bir günde 5 roket, 30 hava saldırısı ve 100’den fazla Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MLRS) saldırısı düzenleyerek ülke genelinde 40’tan fazla yerleşim yerini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların Dnipro, Harkiv, Herson bölgelerini hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz gün boyunca, düşman 5 roket ve 30 kadar hava saldırısı ve 100'den fazla MLRS saldırısı düzenledi. 40'tan fazla yerleşim yeri düşman saldırılarıyla vuruldu" denildi.

"RUSLAR, BÖLGELERİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ele geçirdiği bölgeleri tutmaya çalıştığı belirtilerek, "Düşman, geçici olarak ele geçirilen bölgeleri tutmaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun eylemlerini kısıtlamaya yoğunlaştırıyor, aynı zamanda Bahmut ve Avdiyivka yönlerinde saldırılar düzenliyor. Son 24 saat içinde, Ukrayna ordusu, Ivanhrad, Bahmut, Bakhmutske, Soledar, Kurdyumivka, Krasnohorivka, Novomykhailivka, Nevelske ve Ternova yerleşim bölgelerinde işgalcilerin saldırılarını püskürttü" ifadeleri kullanıldı.

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Ukrayna’dan Rusya açıklaması: Yerleşim yerleri vuruldu
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