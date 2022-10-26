Ukrayna’dan Rusya açıklaması: Yerleşim yerleri vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların Dnipro, Harkiv, Herson bölgelerini hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Geçtiğimiz gün boyunca, düşman 5 roket ve 30 kadar hava saldırısı ve 100'den fazla MLRS saldırısı düzenledi. 40'tan fazla yerleşim yeri düşman saldırılarıyla vuruldu" denildi.