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Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:21

Ukrayna’dan Rusya için yeni açıklama: Kiev ve Dnipro saldırılarında 4 kişi öldü

Ukrayna'nın Kiev ve Dnipro şehirlerinde Rus ordusunun saldırısı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna’dan Rusya için yeni açıklama: Kiev ve Dnipro saldırılarında 4 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev, Dnipro, Sumi, Hmelnitski ve diğer bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dnipro'da Ukrayna'nın önemli hastanelerinden "Meçnikov"un ve evlerin hasar gördüğünü kaydeden Zelenskiy, "Ne yazık ki biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko da yaptığı açıklamada, bu gece Rusya'nın İHA'larla Kiev'e saldırdığını bildirdi.

Popko, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

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Ukrayna’dan Rusya için yeni açıklama: Kiev ve Dnipro saldırılarında 4 kişi öldü
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