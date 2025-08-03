Ukrayna’dan Rusya ile yeni görüşme sinyali

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Rusya ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların uygulanması ve yeni bir toplantının planlanması gibi konuları ekibi ile ele aldığını açıkladı. Zelenskiy, "Önemli konular arasında, savaş esirlerinin takasının devam etmesi yer aldı. 1200 kişinin değişimi konusunda bir anlaşma var ve ilgili listeler üzerinde çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Ağustos'ta dolacak son "Rusya ultimatomu" için geri sayım sürerken, özel temsilcisi Steven Witkoff'un Moskova'yı ziyaret ederek Ukrayna konusundaki müzakerelere katılması bekleniyor.