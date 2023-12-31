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Giriş Tarihi: 31.12.2023 10:23

Ukrayna'dan Rusya’ya bombardıman bombardıman: 22 ölü, 109 yaralı

Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde düzenlenen bombardımanda 22 kişi hayatını kaybetti, 25’i ağır 109 kişi ise yaralandı. Bombardımana ilişkin Ukrayna tarafından bir açıklama yapılmadı.

DHA
Ukrayna’dan Rusya’ya bombardıman bombardıman: 22 ölü, 109 yaralı

Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki Belgorod'da dün meydana gelen bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselmiştir. Kurbanlardan biri gece hastanede hayatını kaybetmiştir. Kurbanların ailelerine ve dostlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. 109 kişi de yaralı. Bunlardan 25 ağır yaralıyı federal kliniklere nakletmeye hazırlanıyoruz. Doktorlarımız diğerleriyle birlikte çalışıyor ve gerekli tüm ilaçlar mevcut. Bugün kesinlikle doktorlarla görüşeceğim, yaralılarla görüşeceğim ve mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmelerini sağlamak için her şeyi yapacağız. 30 apartman bloğu, 381 daire, birkaç özel ev ve çok sayıda araba hasar gördü. Bugün restorasyon çalışmaları devam edecek. Sabah mutlaka genel merkez toplantısı yapacağız, size alınan kararları anlatacağım. Herkese mutluluk, iyilik, huzur, en önemlisi barış, sevdiklerinizin ve yakınlarınızın her zaman yanınızda olması dileğiyle" dedi.

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Ukrayna'dan Rusya’ya bombardıman bombardıman: 22 ölü, 109 yaralı
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