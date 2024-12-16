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Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:39

Ukrayna’dan şoke eden iddia: Kuzey Koreli askerler cephede öldürüldü

Ukrayna geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore güçlerinin Rusya safında savaşta yer aldığını iddia etmişti. Hatta bu birliklerle çatışmaya dahi girildiğini bildirmişti. Bu kez de Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Kursk bölgesindeki çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğünü veya yaralandığını ileri sürdü.

AA
Ukrayna’dan şoke eden iddia: Kuzey Koreli askerler cephede öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ile Rusya orduları arasında devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bölgedeki Plekhovo, Vorozba ve Martinovka köylerinde 14 ve 15 Aralık'ta yaşanan çatışmalarda 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü.

3 Kuzey Kore askerinin de kaybolduğu kaydedilen açıklamada, bölgede bulunan Kuzey Koreli birliklerin kayıplar vermeye devam ettiği aktarıldı.

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Ukrayna’dan şoke eden iddia: Kuzey Koreli askerler cephede öldürüldü
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