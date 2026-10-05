‘Ukrayna’dan sonra sıra bize gelecek’

‘Ukrayna’dan sonra sıra bize gelecek’
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, "Rusya durdurulmazsa, savaş makinesi er ya da geç bize yönelecektir" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Merz, "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi tartışmaya hazırız. Ancak Ukrayna'nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" çağrısında bulundu. Öte yandan Rusya'nın kritik köprüleri vurmasıyla Kiev'de lojistik bir kriz yaşanabiliciği belirtiliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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