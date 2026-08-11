Ukrayna’dan Tataristan’a İHA saldırısı: 13 ölü, 75 yaralı
Rusya-Ukrayna savaşı her geçen gün daha da şiddetleniyor. Özellikle enerji ve lojistik yapıların hedef alındığı savaşta bilanço ağırlaşıyor. Ukrayna ordusu, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde yer alan "Taneko" petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini bildirdi. Tataristan'dan yapılan açıklamada, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin saldırıya maruz kaldığı belirtildi. 13 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı bildirildi. Can kayıpları nedeniyle yas ilan edildi. Bu durum, 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Kiev'in tek bir saldırıda en fazla can kaybına yol açtığı saldırılardan biri oldu. Rusya'nın Tümen bölgesindeki bir sanayi tesisine düzenlenen İHA saldırısı sonucu yangın çıktı.