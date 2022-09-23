Ukrayna’dan Türkiye vurgusu: Minnettarız

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Rusya ile yapılan esir takası sonrası ülkeye iade edilen 215 Ukraynalı için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "minnettar" olduklarını belirterek, bu desteği "takdirle" karşıladıklarını bildirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Ukrayna tarafına 215 savaş esirinin iade edilmesine ilişkin bir mesaj paylaşıldı.