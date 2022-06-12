Ukraynalılara Rus pasaportu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 25 Mayıs'ta imzaladığı kararname doğrultusunda Melitopol, Herson ve Zaporijya kentlerinde yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmeye başlandı. Önceki gün Herson'da 23 Ukrayna vatandaşına törenle Rus pasaportu verildi. Herson'daki ayrılıkçı yönetimin başkanı Vladimir Saldo, "Herson'un tüm sakinleri olabildiğince hızlı bir biçimde bir pasaport ve Rusya vatandaşlığı edinecek. Böylece bizim için yeni bir dönem başlıyor" dedi. Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki doğu bölgelerinde son üç yılda 800 binden fazla kişiye Rus vatandaşlığı verildiği kaydedildi.Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de uzun yıllardır faaliyet gösteren 'Roshcha Klinik Sanatoryumu' savaşta evlerini kaybeden yüzlerce sivil için sığınak oldu. Savaşın olmadığı dönemlerde birçok yabancının da tedavi için ziyaret ettiği sanatoryum, şimdi aralarında çocukların da olduğu 400 savaş mağduruna ev sahipliği yapıyor. Sanatoryuma gelenler arasında engelliler, yaralılar ve psikolojik travma geçirenler bulunuyor.