Ukrayna’nın AB üyeliğinde yeni gelişme! Miçotakis açıkladı…

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis Zelenskiy ile görüşmesinde, AB Komisyonunun, Ukrayna'ya resmi "aday ülke" statüsü verilmesi yönündeki teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

UKRAYNA'YA YARDIM TEKLİFİ

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini bir kez daha Zelenskiy'e iletti. Yunanistan, şubatta açıkladığı karar üzerine Ukrayna'ya hem askeri malzeme hem de insani yardım göndermişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 31 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Scholz, Yunanistan'ın Ukrayna'ya elindeki BMP-1 tipi zırhlı araçları gönderebileceğini belirtmişti.