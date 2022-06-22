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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:32

Ukrayna’nın AB üyeliğinde yeni gelişme! Miçotakis açıkladı…

AA
Ukrayna’nın AB üyeliğinde yeni gelişme! Miçotakis açıkladı…

Aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı, Avrupa’daki etkilerini devam ettiriyor. Savaşın başından bu yana Avrupa Birliği üyeliği sık sık dile getirilen Ukrayna’ya yeni bir destek de Yunanistan’dan geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotaki, Ukrayna’nın üyelik ihtimaliyle ilgili olumlu mesajlar verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis Zelenskiy ile görüşmesinde, AB Komisyonunun, Ukrayna'ya resmi "aday ülke" statüsü verilmesi yönündeki teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

UKRAYNA'YA YARDIM TEKLİFİ

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini bir kez daha Zelenskiy'e iletti. Yunanistan, şubatta açıkladığı karar üzerine Ukrayna'ya hem askeri malzeme hem de insani yardım göndermişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 31 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Scholz, Yunanistan'ın Ukrayna'ya elindeki BMP-1 tipi zırhlı araçları gönderebileceğini belirtmişti.

Yunanistan'ın, karşılığında Almanya'dan "Marder" tipi zırhlı araç alma koşuluyla, elindeki BMP-1'leri Ukrayna'ya gönderme kararı ülkede muhalefetin tepkisine neden olmuştu.

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Ukrayna’nın AB üyeliğinde yeni gelişme! Miçotakis açıkladı…
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