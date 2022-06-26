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Giriş Tarihi: 26.6.2022 12:25

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı! 7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altında kaldı

İHA
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı! 7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altında kaldı

Rus ordusu bu sabah Ukrayna’nın başkenti Kiev’e füze saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle yıkılan binalar olduğu ve yangın çıktığı kaydedildi. Öte yandan yıkılan bir binanın enkazında kalan 7 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

ANNE DE KURTARILMAYA ÇALIŞIYOR

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı! 7 yaşındaki kız çocuğu enkaz altında kaldı
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