Ukrayna’nın güçlü güvenlik garantileri olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski barış planı için Trump'ın Florida'daki malikanesinde biraraya geldi. Trump burada yaptığı açıklamada, "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak" dedi.

SON AŞAMAYA GELDİK

Trump ile Zelenski sürecin olumlu sonuçlanması konusunda umutlu konuştu. ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek" ifadelerini kullandı. Zelenski ile görüşmesinden sonra Putin'i arayacağını ve müzakerelere o şekilde devam edeceklerini belirten Trump, "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Bugün 20 maddelik plan hakkında konuşacağız. Bu planın yüzde 90'ı iki tarafın ekibi tarafından hazırlandı. Bence harika bir iş çıkardılar. Bu maddeleri tartışacağız" diye konuştu. Planın Ukrayna'ya büyük bir ekonomik fayda sağlayacağını belirten Ukrayna Devlet Başkanı, "Ekiplerimiz refah ve güvenlik belgesi üzerinde çalıştılar. Adım adım nasıl ilerleyeceğimiz hakkında konuştular. Bu stratejiyi bugün tartışacağız. Umarım tüm bu belgeler mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanmasına katkıda bulunur" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Donald Trump zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.