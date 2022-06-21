Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi Türk gemisi oldu

Rus TASS haber ajansına göre, "Azov Concord" isimli Türk gemisinin kaptanı İvan Babenkov, geminin Mariupol limanından boş çıktığını belirterek, hasar alan geminin tamir edildiğini ve yeni bir ekibin işe alındığını ifade etti.

Rusya'nın Novorossiysk Askeri Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Viktor Koçemazov, geminin Novorossiysk limanına 18 Haziran'da gelmesinin planlandığını hatırlatarak, mürettebatın gemideyken gümrük ve sınır görevlilerinden izin alması sürecinin gerçekleştiğini belirtti.