Ukrayna’nın NATO üyeliğine sıcak bakılmıyor: ABD’den sonra Polonya da aynı fikirde

Polonya'nın PAP haber ajansına göre Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Kosiniak-Kamysz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "gerçekçi olmadığına" ilişkin açıklamalarına değinerek, "Ukrayna henüz NATO'ya davet almadı ve Amerika tarafından yapılan açıklamanın ardından böyle bir davetin olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine bazı müttefik ülkelerin daha önce karşı çıktığını hatırlatan Kosiniak-Kamysz, "ABD'nin bu açıklamayı yapması, artık durumun netleşmesi açısından iyi oldu." dedi.

Öte yandan Kosiniak-Kamysz, Politico'da 5 Şubat'ta yayımlanan mülakatında Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylemişti.