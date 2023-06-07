Ukrayna’nın nüfusu 32 yılda 23 milyon azaldı

Bağımsızlığını 1991'de ilan ettiğinde 52 milyon nüfusa sahip olan Ukrayna'nın bugünkü nüfusunun 29 milyona kadar düştüğü açıklandı. 2021'de ülkenin nüfusunun 41.3 milyon olduğu açıklanmıştı. Ukrayna Gelecek Enstitüsü (UIF) tarafından hazırlanan rapora göre, ülkedeki demografik trend Ukrayna'nın geleceği için yaşamsal bir hâle geldi. Rusya'nın işgal harekâtını başlattığı Şubat 2022'de ülkeyi terk eden 20.7 milyon kişiden yarısından çoğunun Ukrayna'ya döndüğü belirtilen raporda, 8.6 milyon kişininse kalıcı olarak ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. 29 milyon kişiden sadece 9 milyonunun üretken nüfus olduğu belirtilen raporda doğum oranlarının da yüzde 1'in altına gerilediği belirtildi. Birkaç yıl içinde Ukrayna'daki emekli sayısının çalışan nüfusun iki katına ulaşacağı açıklandı